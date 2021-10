XXV Entrega dos Globos de Ouro termina com atribuição do Prémio de Mérito e Excelência ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo

Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo nasceu a 21 de novembro em Quelimane, Moçambique. Com 19 anos entrou para a Escola Naval e, desde então, a vida militar tem sido o seu caminho.

Ao longo da sua carreira especializou-se em diversas áreas, nomeadamente, Comunicações e Guerra Eletrónica, fez o curso geral Naval de Guerra e o de promoção a Oficial General no Instituto de Estudos Superiores Militares.

Foi também chefe do serviço de Informação e Relações-Públicas do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Diretor do Instituto de Socorros a Náufragos e chefe de gabinete do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e 2.º Comandante Naval e, em janeiro de 2020, janeiro de 2020 passou a Adjunto do Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas.

Em fevereiro deste ano foi chamado a liderar a task-force responsável pelo plano de vacinas contra a Covid-19 em Portugal e é a ele que muitos atribuem o sucesso de todo o processo, já que o nosso país tem a maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa. O vice-almirante deu por concluída a sua tarefa no passado dia 28, com 85% do plano de vacinação completo.

Na noite deste domingo, 3 de outubro, o trabalho desenvolvido foi distinguido com o Prémio de Mérito e Excelência da XXV Gala dos Globos de Ouro e Henrique Gouveia e Melo fortemente aplaudido por todos os presentes no Coliseu dos Recreios.