Filomena Cautela não esconde emoção ao receber Prémio Especial 25 anos na categoria de Revelação

Se no início da sua carreira se lhe augurava um brilhante futuro exclusivamente enquanto atriz, profissão que ainda abraça tanto no palco como no grande ecrã, foi, afinal, no entretenimento e em televisão que Filomena Cautela se tem vindo a revelar uma estrela maior. Já nos deu música na MTV e ainda Fá-las Curtas mal se estreavam e já marcava o ponto no 5 Para a Meia-Noite. Muitas outras rubricas ganharam com o seu humor desempoeirado e a sua energia, mas no registo coletivo guarda-se o seu à-vontade e profissionalismo enquanto uma das apresentadoras do Festival Eurovisão da Canção 2018, onde o público não hesitou em dar-lhe os merecidos doze pontos, twelve points, douze points… Sempre em alta pressão, seguiu-se, mais recentemente, Quem Quer Ser Milionário e o primeiro programa onde o seu nome dá mote ao título, Programa Cautelar.Com ou sem cautelas, Filomena ocupa com propriedade um lugar nesta lista de nomeados.

Por tudo isto, aos 36 anos, recebe o Prémio Revelação Especial 25 anos na Gala dos Globos de Ouro.

