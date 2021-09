Palco dos Globos de Ouro irá receber artistas de rua, dos mais prejudicados pela pandemia

RuiVasco

A abertura da 25ª edição da gala dos Globos de Ouro, que se irá realizar no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu de Lisboa, irá ficar marcada por um momento muito especial: o palco irá ser tomado por um grupo de artistas de rua.

O objetivo é homenagear estes anónimos que foram dos mais sacrificados pela pandemia.

A cerimónia de prémios, atribuídos pela SIC com o apoio da CARAS, irá contar também com a atuação do português Rodrigo Leão, dos espanhóis Los Del Rio e da banda Now United. Um espectáculo cheio de surpresas que promete muita animação.