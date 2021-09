Musical 'Amor Amor' nos Globos de Ouro com elenco da novela que apaixonou os portugueses

ana bento

Preparado para a 25ª edição dos Globos de Ouro? A gala mais glamorosa da televisão portuguesa irá realizar-se no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e promete muita animação.

Além da atuação de Rodrigo Leão, da dupla Los Del Río e do grupo Now United, o palco será também espaço para o musical Amor Amor, com as personagens que Ricardo Pereira, Luciana Abreu, Renato Godinho, Filipa Nascimento e Joana Santos interpretam na novela.