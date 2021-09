Conheça Cristina Verdú, a realizadora dos Globos de Ouro

Concentração, organização, discernimento e rigor, mas também capacidade de improviso, adaptação e muito feeling são chamados a intervir na grande noite. Adrenalina e muito café também fazem parte de todo este processo.

Nos bastidores dos Globos de Ouro, o burburinho já é audível e a azáfama vai acelerando o passo. A menos de dois meses da grande gala, alinham-se planos e ideias, convocam-se talentos e criatividade e adensa-se já um certo nervoso miudinho. Sim, apenas duas a três horas de direto implicam meses de trabalho prévio de uma vasta equipa de profissionais.

Altura ideal para começar a medir o pulso a tudo isto, principalmente sob a perspetiva da realização, responsável máxima por contar a história do evento em imagens e levá-la a milhões de espectadores. Cristina Verdú, realizadora e Subdiretora de Produção da SIC, conhece como ninguém o backstage da grande gala do ano. Chamada pela primeira vez em 2008 para participar na organização dos Globos de Ouro, acabaria por assumir a realização da gala dois anos depois, em 2010. Essa seria a primeira de cinco vezes a assumir o controlo de um dos diretos mais exigentes da televisão nacional.

Com Cristina Verdú ficámos a saber que uma boa realização obedece a um guião desenhado e elaborado para cobrir os principais momentos de um espetáculo e ensaiado ao milímetro, mas não só. Haverá sempre espaço ao imprevisível, resultantes de questões técnicas ou dinâmicas do momento, que dificilmente se podem prever de antemão. Tudo isso ganha outra dimensão quando a emissão é em direto, sem possibilidade de edição, cut ou undo. Isso faz com que qualquer bom planeamento tenha de ser permeável ao improviso, ser capaz de se adaptar ao momento e abraçar o inesperado. Esse olhar atento cabe ao realizador, bem como nervos à prova de sobressaltos e boa capacidade de decisão. No caso de Cristina Verdú, no meio de tudo isto, ainda há espaço para a criatividade: “É arriscar no momento e ir atrás do nosso feeling sem medo.”

Antes de mais, é uma honra ser chamado à realização da Gala dos Globos de Ouro?

Sim é uma honra.

Em que sentido?

É considerada, na generalidade, a gala mais importante e mediática que temos em Portugal. É realizada sempre em direto e isso pressupõe, não só ter capacidade técnica para o fazer, mas também conseguir, com o nosso estilo de realização, transmitir para quem vê, sentimentos únicos e emoção, sejam eles artísticos, ou de entrega de prémios.

Envolve mais responsabilidade do que qualquer outro direto?

Não. A nível profissional temos de fazer qualquer que seja o projeto com o maior brio que tivermos. Podemos, sim, dizer que é um projeto que necessita de mais experiência, concentração e organização mental para quem o realiza.

Qual o momento mais delicado no decurso de todo o espetáculo?

O mais delicado é saber gerir e liderar uma equipa. Seja na organização, seja a realizar. Se fores um bom líder, tens a equipa a dar o máximo pelo projeto.

Qual o momento de maior pânico que já viveu na régie dos GO?

Felizmente, nunca vivi nenhum momento de grande pânico. Mas se algo técnico falhar, isso não está nas nossas mãos e há que saber dar a volta e gerir o momento com calma e discernimento. É necessário que o/a timoneiro/a nunca passe para a equipa o descontrole.

É possível ser-se criativo ao minuto, ou há um guião que se espera e deseja que todos cumpram com rigor e ao segundo?

Sim, é possível ser-se criativo. Normalmente, marcamos a maior parte das coisas nos ensaios, pois é para isso que eles servem, mas no momento, por vezes, há um plano ou outro, que pode estar melhor noutra câmara e, aí, toma-se outra opção. É arriscar no momento e ir atrás do nosso feeling sem medo.

O realizador comanda toda a orquestra. Por seu lado, há alguém que comande ou envie ordens ao realizador?

Sim, a orquestra tem ordens para tocar nos sítios certos e indicados no guião. Por vezes, o realizador pode pedir ao maestro para prolongar, ou acabar mais cedo a malha musical. Consoante dê jeito à realização. O maestro tem um auricular no ouvido onde tem permanentemente as ordens do realizador. É um trabalho em conjunto.

Quanto a ordens ao/à realizador/a, sim, se a Direção de Produção entender que é necessário mostrar algo que ainda não foi visto, há essa advertência, mas normalmente essa conversa é feita previamente, para que na hora o/a realizador/a não necessite de ser incomodado/a.

Quantas horas ou dias antes começa o trabalho do realizador da Gala?

Começa meses antes. Após conhecimento do cenário e do espaço onde se vai implementar, idealiza o seu mapa e efetua o pedido de meios técnicos e humanos. Tem várias reuniões com os diferentes sectores: direção de fotografia, som, conteúdo, produção… Depois, tem de ver toda a parte artística de palco com a sua equipa de realização, fazer as VTs (videotapes) dos nomeados, e outras que entrem na gala, e ainda fazer o assentamento dos nomeados na sala. Esse assentamento é estratégico, para que no dia saibamos com que câmara mostramos cada nomeado. Todo esse processo é trabalhado em conjunto com a Direção de Produção.

O que tenta transmitir ao público?

Emoção artística, uma história bem contada na sua globalidade e homenagear com grandeza a cultura em Portugal.

Há forma de medir ou avaliar os níveis de stress envolvidos?

Sim! Quando sabemos que nesse dia passam cerca de 700 pessoas pelos GO, entre técnicos, elementos da produção, realização, artistas, diretores e outros necessários à organização de uma gala desta envergadura, é dose!

E quando termina? Imediatamente após o fim da emissão, qual o sentimento geral?

Após o direto a equipa reúne-se e brinda, normalmente, ao sucesso de meses de trabalho, para duas a três horas de emissão em televisão. O cansaço é notório. A adrenalina está em alta. Abraçamo-nos todos. Tiramos muitas fotos. A adrenalina na equipa após o direto é bem visível, mas nada que a comemoração entre nós não resolva. Brindamos todos juntos e partimos para outra. Cansados, mas realizados e felizes.

Pode medir-se ou calcular-se o nervosismo em número de cafés bebidos?

Também. São muitos dias e horas antes da gala. Entre construção de cenário, direção de fotografia, montagem de sistema de som, ensaios e outras necessidades. Estamos uma semana enfiados no Coliseu de Lisboa. Cafés, como devem calcular, são muitos, porque os dias de trabalho têm mais de 12 horas. Por vezes, são 24 horas de trabalho seguidas. Dobramos equipas para que tudo esteja pronto para os ensaios e o direto.

Qual é a primeira coisa que faz, pensa ou sente depois de saírem do ar?

Missão cumprida. Espero que em casa tenham gostado. Foi feito com muito profissionalismo e amor à profissão.

É um privilégio trabalhar naquilo que se ama.