O momento em que Sara Matos foi distinguida com o Globo de Ouro 'Revelação do Ano'

Foi em 2014 que Sara Matos subiu ao palco do Coliseu dos Recreios para receber uma das distinções mais importantes da sua carreira. Na altura uma das jovens promessas da ficção em Portugal, a atriz foi galardoada com o prémio Revelação do Ano.

"É um reconhecimento que acrescenta responsabilidade àquilo que quero fazer", salientou, aproveitando ainda para agradecer o apoio e carinho recebidos.

Recorde-se que a atriz estava nomeada juntamente com o sufista Frederico Morais , o tenista João Sousa e a fadista Gisela João.

