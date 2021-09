Sofia Cerveira e Cláudia Vieira revelam detalhes dos vestidos que vão usar nos Globos de Ouro

Estamos em contagem decrescente para a XXV Gala dos Globos de Ouro e os preparativos já correm a todo o gás. Que o digam Cláudia Vieira e Sofia Cerveira.

Na edição deste sábado, 18 de setembro, do programa Estamos em Casa, a atriz e a apresentadora aproveitaram revelar alguns detalhes dos vestidos que vão usar na Gala do Ano. À semelhança de anos anteriores, os rostos da SIC vão ser vestidas pelo estilista Luís Carvalho, que está nomeado para o galardão de Personalidade do Ano na categoria de Moda.

Saiba tudo no vídeo acima!