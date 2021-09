Clara de Sousa elege vestido de João Rôlo para a XXV Gala dos Globos de Ouro

Reprodução Instagram, DR

A menos de um mês da XXV Gala dos Globos de Ouro, os preparativos correm a todo o gás. Que o diga a grande anfitriã da cerimónia, Clara de Sousa.

A jornalista partilhou com os seus seguidores nas redes sociais que vai ser vestida por João Rôlo na Gala do Ano, mostrando-se ao lado do estilista em contagem decrescente para o grande dia.

Reprodução Instagram, DR

“1 criador de alta costura. 1 vestido. 1 anfitriã. 1 gala. Obrigada João Rôlo pela entrega e entusiasmo. Estamos juntos para os Globos de Ouro deste ano“, revelou na sua página de Instagram.

Recorde-se que esta é a primeira vez que Clara de Sousa vai apresentar a gala dos Globos de Ouro. A cerimónia tem data marcada para 3 de outubro e vai realizar-se, como é habitual, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.