Aos 19 anos, Nenny é um fenómeno da música portuguesa e está nomeada para um Globo de Ouro

Em 2019, e com apenas 17 anos, Nenny – nome artístico de Marlene Fernanda Cardoso Tavares – lançava Sushi, o seu primeiro tema original, aguçando o apetite para o que se seguiria. O tema, com quase 40 mil visualizações no Youtube foi o precursor do EP Aura, lançado já em 2020 e considerado pelo Blitz com um dos 50 álbuns portugueses do ano, quando a artista já tinha trocado Portugal pelo Luxemburgo.

Com uma batida que agrega Hip Hop, Soul e R&B, a cantora nascida em Vialonga, Vila Franca de Xira, soletra o calão urbano e o crioulo com a mesma originalidade com que dribla o funaná ou a kizomba, num registo inclusivo e eclético onde coabitam diversas influências. Verdadeiro fenómeno da cena musical nacional, Nenny já foi comparada a Billie Eilish.

A sua autenticidade, a capacidade de escrever sobre vidas reais e temas que incentivam a autoestima e a motivação, de abordar questões que falam ao coração das jovens tribos urbanas, na sua luta para se fazerem ouvir, criou em torno de Nenny, mais do que buzz, uma verdadeira legião de fãs e granjeou-lhe o reconhecimento da indústria. Artista Revelação e Canção do Ano foram as categorias a que esteve nomeada nos prémios Play, que a colocaram no patamar de nomes já consagrados do panorama musical nacional.

Ao bom estilo Hip Hop, Nenny utiliza a música para falar de assuntos reais com o sentimento próprio de quem as vive. Pelo caminho, denunciam-se injustiças, proporciona-se a catarse e promove-se a mudança. Isso é arte!

Nuno Botelho

Recorde-se que a XXV gala dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.