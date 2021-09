Um cometa chamado Daniela Melchior nomeada para um Globo de Ouro

Axelle/Bauer-Griffin

Um olheiro de Hollywood. Um casting internacional. Um cometa chamado Daniela Melchior. Uma supervilã que conquistou o planeta Terra. Assim nasce uma estrela. Ainda que muito resumidamente, estas cinco frases abreviam o trailer da vida da jovem atriz portuguesa nos últimos tempos, enquanto, obviamente moldam definitivamente aquilo que poderá vir a ser o seu futuro no cinema internacional, com base no muito que já é. Só para dar escala ao que aqui se diz, importa referir que Daniela Melchior é, neste momento, a atriz mais popular do mundo. Não é exagero metafórico, mas sim um dado mensurável pelo Star Meter, um ranking que lista os níveis de popularidade com base no número de pesquisas no site de cinema IMDB, o mais cotado dos portais dedicados à sétima arte. Nesse top, onde gravitam celebridades mundiais, a jovem atriz de Almada, de 24 anos, ocupa o primeiro lugar.

Acertadas estas contas de grandeza, há eque da corpo e detalhe a este meteórico trajeto até ao estrelato. A Herdeira, Mulheres ou Ouro Verde são telenovelas onde Daniela Melchior participou e que a tornaram conhecida do grande público entre portas. Todavia, foi Parque Mayer, filme de António-Pedro Vasconcelos, o grande trampolim que levaria a atriz a partilhar as filmagens com Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba, John Cena e Joel Kinnaman, entre tantos outros como ainda Sylvester Stallone, que fazem parte do elenco do filme Esquadrão Suicida 2. Tudo graças a Deolinda – curiosa e premonitoriamente, uma jovem da província que chega a Lisboa com o sonho de ser atriz –, personagem que interpreta em Parque Mayer, que despertou o interesse de um agente de Hollywood que acabaria por se cruzar com o trailer do filme. Cleo Cazo/Ratcatcher 2 é o nome da personagem de Melchior no filme realizado por James Gunn e que é uma megaprodução da DC Films, Atlas Entertainment/Peter Safran e Warner Bros. Pictures. O que se seguirá?

Recorde-se que a XXV gala dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.