Carolina Carvalho: A 'Generala' nomeada para um Globo de Ouro

Muitas e boas razões justificariam a presença da atriz Carolina Carvalho neste grupo restrito das nomeadas ao Prémio Revelação da 25.ª edição dos Globos de Ouro,

Ainda que tenha apenas 26 anos, conta já com um longo e invejável trajeto. Tudo começou em Uma Noite de Cenas, no Teatro do Bairro, em Lisboa, em 2016, ano em que também se estreava em televisão, na telenovela da SIC Rainha das Flores. Entre esse auspicioso debut, o seu atual papel na telenovela Serra, também da SIC, e o extremamente mediático Bem Bom, filme que retrata a mítica banda feminina Doce, onde lhe cabe o papel de Lena Coelho, muito havia por dizer sobre o talento de Carolina Carvalho.

Porém, impõem-se aqui os limites de uma moldura temporal, que permite destacar a sua arte apenas entre 2019 e 2020. Pois vamos a isso. Golpe de Sorte, de 2019, que contou com uma nova temporada em 2020, foi a telenovela onde diariamente colocou à prova as suas capacidades interpretativas, as mesmas que lhe valeram um papel protagonista em Serra, em exibição, onde veste a pele de uma ambiciosa e competitiva personagem.

Passaríamos, todavia, ao lado de um dos mais impressionantes desempenhos deste biénio se não referíssemos a sua participação em mais uma produção da Opto, o serviço de streaming da SIC. Falamos do seu arrebatador desempenho na série A Generala, onde se despe e transveste em nome de uma desafiante e exigente personagem, que teve BI na vida real. Em qualquer um destes palcos, Carolina Carvalho deixa claro que nasceu para representar.

Como é habitual o vencedor da categoria será decidido pelo público através de votação telefónica:

ANA ROCHA DE SOUSA: 761 100 601

BÁRBARA TINOCO: 761 100 602

CAROLINA CARVALHO: 761 100 603

DANIELA MELCHIOR: 761 100 604

NENNY: 761 100 605

Preço: 1€ + IVA

VOTE E HABILITE-SE A GANHAR 25.000€ (EM CARTÃO) A SORTEAR NOS GLOBOS DE OURO E A UM AUTOMÓVEL CUPRA FORMENTOR A SORTEAR NO ANIVERSÁRIO DA SIC.

Concurso publicitário nº77/2021 autorizado pela SGMAI. Prémios não convertíveis em dinheiro. Cada chamada tem o custo de 1€ + IVA. Idade mínima de participação: 18 anos. Limite máximo diário de 6 chamadas por linha e por número de telefone de origem. Participe de forma responsável.

Consulte AQUI o regulamento

Recorde-se que a XXV gala dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.