Bárbara Tinoco conquistou os portugueses e está nomeada para um Globo de Ouro

Desde 2018 que a voz de Bárbara Tinoco nos tomou de assalto, pelo que não surpreende que conste como uma das nomeadas ao Prémio Revelação da 25.ª edição dos Globos de Ouro, que passa em revista o talento nacional no biénio compreendido entre abril de 2019 e abril de 2020. A magia que apenas acontecia no seu quarto de adolescente, onde compõe desde os 16 anos, mostrou-a Bárbara Tinoco ao mundo à boleia do The Voice Portugal, programa televisivo de talentos onde o seu deu brado, mesmo que não tenha ido além das chamadas provas cegas.

Uma voz doce e segura, uma guitarra que tuteia sem hesitações e histórias que lhe vêm da alma. Assim se apresenta ao público a cantautora de 22 anos, estudante de Ciências da Música na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Das suas canções se apoderou rapidamente o país, com os temas 'Antes Dela Dizer que Sim' e 'Sei Lá' a servirem de banda sonora ao nosso forçado isolamento. Antes mesmo do segundo lugar conquistado no Festival da Canção 2020, já Bárbara tinha em sua posse um 'Passe-Partout' que lhe dava acesso aos maiores palcos do país, em nome próprio ou acompanhada de vultos consagrados do panorama musical nacional. Uma breve sinopse de três anos que mudaram a vida de Bárbara Tinoco e, por tabela, a da música portuguesa também.

Patrícia Rodrigues

Recorde-se que a XXV gala dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.