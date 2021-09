Ana Rocha de Sousa: conheça a realizadora nomeada para os Globos de Ouro

Ana Rocha de Sousa apelou que escutássemos e todos lhe deram ouvidos e, em boa hora, lhe prestaram a devida atenção. Mais do que uma história absurdamente surreal, baseada em factos verídicos, mais do que um filme bem concebido, Listen – longa-metragem que conta com a assinatura desta realizadora de 42 anos –, deixou claro que Ana Rocha de Sousa é uma assertiva e refrescante voz do novo cinema nacional, que fez furor na edição de 2020 do prestigiado Festival de Veneza. A realizadora está nomeada para os Globos de Ouro na categoria Revelação.

Na cidade dos Dodges, o filme conquistou um total de seis prémios, entre eles o ambicionado Leão de Futuro e o prestigiante prémio especial do júri da competição Horizontes. Um reconhecimento do talento da realizadora portuguesa, cuja vida profissional esteve sempre ligada às artes. Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Ana Rocha de Sousa marcou a geração de novos atores na década de 90 do século passado, sendo um rosto sobejamente conhecido da ficção televisiva e também dos palcos de teatro.

O seu interesse, porém, não tardou a passar para o outro lado do espelho, como a inquieta Alice, agora num país de tecnologias, que não deixa de ser maravilhoso, e a sua curiosidade académica e vontade de aprender levaram-na a sair de Portugal. Rumou a Londres, para estudar cinema. Foi na London Film School que tirou o mestrado em cinema e realização e que cimentou a certeza de que queria fazer filmes.

Antes de Listen, outras obras, entre elas documentários, já tinham chamado a atenção para o seu olhar, mas foi este pungente filme, protagonizado por Lúcia Moniz e Ruben Garcia e Sophia Myles, que catapultou o seu nome e colocou um rotundo bold no seu talento. Listen foi o filme português mais visto de 2020, um título que conquistou em apenas duas semanas. Mais do que o filme, a grande revelação é tudo aquilo que a realizadora tem ainda para nos dizer. Esta nomeação serve para informar que continuamos à escuta.

Recorde-se que a XXV gala dos Globos de Ouro acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.