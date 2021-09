Famosas renderam-se ao amarelo na última gala dos Globos de Ouro

1 / 6 Manuel Guerra 2 / 6 Manuel Guerra 3 / 6 4 / 6 Tiago Caramujo 5 / 6 Tiago Caramujo 6 / 6 Manuel Guerra

Em contagem decrescente para XXV gala dos Globos de Ouro, continuamos a recordar os vários looks que marcaram a passadeira vermelha. Desta vez, lembramos uma das cores tendência da gala de 2019: o amarelo.

Andreia Rodrigues, Liliana Campos e Bárbara Bandeira foram algumas das famosas que não resistiram ao tom vibrante, roubando atenções na passadeira vermelha.

Recorde-se que a Gala do Ano acontece no próximo dia 3 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e Clara de Sousa será a grande anfitriã.