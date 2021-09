Ainda se recorda do momento em que José Cid colocou a plateia do Coliseu dos Recreios a cantar?

A gala dos Globos de Ouro de 2018 foi especial para José Cid. O artista foi distinguido com o prémio Mérito e Excelência. Visivelmente emocionado e sem conseguir conter as lágrimas, o cantor e compositor agradeceu os aplausos e colocou a plateia do Coliseu dos Recreios a cantar.

Recorde o momento no vídeo acima!