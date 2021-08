Carolina Deslandes sobre nomeação ao Globo de Ouro: "Não fui eu que escolhi fazer esta canção, a canção obrigou-me a fazê-la"

Esta segunda-feira, dia 30 de agosto, Carolina Deslandes falou sobre a canção 'Por um triz' que está nomeada para um Globo de Ouro na próxima gala, dia 3 de outubro.

"A pandemia, entre outras muitas coisas muito mais graves, fez com que não percebêssemos se uma canção chegava às pessoas ou não. Por isso, passei muito tempo a achar que o 'Por um triz' tinha passado entre os pingos da chuva e ninguém se ia lembrar dele", começou por dizer.

"Só agora, quando voltei aos concertos, é que pude ouvir as pessoas cantar a plenos pulmões, chorar, agradecer pela canção. E percebi que não há dor nenhuma que não seja colectiva. A dor, quando deixa de ser um lugar de vergonha, passa a ser um lugar de partilha", continuou.



"O 'Por um triz' está nomeado para um globo. A canção que fiz na varanda da minha casa antiga, às 03:30 da manhã, de pijama, a fumar um cigarro. Não fui eu que escolhi fazer esta canção, a canção obrigou-me a fazê-la. E não é fácil cantar que o amor é 'Para a vida toda' e depois dizer que, afinal, não é bem assim. Não é mesmo. Não tem de ser. E essa é a beleza disto tudo, tanto na crença da eternidade, ou no constatar da desilusão, uma canção faz com que um momento dure para sempre. Obrigada por me ouvirem", rematou.