Vestido invulgar que Bárbara Bandeira levou à última gala dos Globos de Ouro defendia uma causa

1 / 4 2 / 4 3 / 4 jose ferreira 4 / 4

Se na gala de 2018, ano em que foi distinguida com o globo de ouro Revelação, Bárbara Bandeira optou por um vestido justo com brilhantes, no ano seguinte o visual escolhido para a Gala do Ano, não podia ter sido mais diferente. A cantora apostou num look inusitado e com uma cor bastante irreverente.

Nas redes sociais, a jovem cantora revelou tratar-se de um peça assinada pela estilista Micaela Oliveira, que defendia uma causa ambientalista.

"Eu e a Micaela Oliveira decidimos trazer um vestido 100% sustentável, feito de garrafas de plástico recolhidas em terra", contou. E acrescentou: "O amarelo é a minha cor preferida e estou mega feliz por estar a representar muito mais do que um vestido bonito."

Entre os vários comentários deixados na página de Instagram da artista, foram muitos os fãs que elogiaram a sua escolha e nem José Castelo Branco quis deixar passar o momento em branco “Está sempre um passo à frente Babi! Você sim é ambientalista! Fora o Plástico! A menina está linda! Devia ganhar o globo de ouro da mais chique”; “A Babi é uma piquena à frente do tempo dela! Já sabe para o ano quando ganhar um Grammy vou consigo”; “A Bárbara Bandeira foi em modo reciclada mas linda”, foram os comentários deixados pelo socialite.