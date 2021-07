Herman José recorda momento inesquecível nos Globos de Ouro e desafia Clara de Sousa

Esta sexta-feira, dia 30 de julho, Herman José recordou um momento inesquecível dos Globos de Ouro.

Na sua conta oficial do Instagram, o apresentador partilhou um vídeo onde protagonizou um momento hilariante com Alexandra Lencastre e que levou às muitas gargalhadas do público.

"O último ano em que apresentei os Globos. Fica o desafio Clara de Sousa. Se eu ganhar este ano, estás intimada a fazer o mesmo", pode ler-se na descrição.

Recorde-se que Herman José está nomeado para Personalidade do Ano, na categoria de Humor.