Beatriz Frazão venceu um Globo de Ouro com apenas 13 anos

O público rendeu-se ao talento de Beatriz Frazão e decidiu dar-lhe o Globo de Ouro de Revelação do Ano em 2017. A jovem atriz, então com 13 anos, brilhou na novela Amor Maior, da SIC, na pele de Daniela, uma das enteadas da maléfica Francisca, personagem interpretada por Inês Castel-Branco.

Numa categoria que dependia apenas da escolha dos espectadores da SIC e dos leitores da CARAS, e na qual estavam também nomeados dois futebolistas, André Silva e Renato Sanches, e uma cantora, April Ivy, Beatriz Frazão destacou-se. O troféu foi-lhe entregue por Sara Matos e José Mata, seus colegas na referida trama. “Quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, à minha agência, a True Sparkle, à Sofia, à Catarina, aos meus pais e quero fazer um agradecimento especial à Inês Castel-Branco, à Sara [Matos], à Catarina [Rebelo] e ao João [Maneira] porque sem eles não era possível”, disse a jovem atriz em lágrimas.



Beatriz Frazão nasceu a 12 de dezembro de 2003. A sua primeira experiência como atriz foi em 2013, na curta-metragem A Carta, realizada por Paulo Frazão. No ano seguinte deu vida a Gabi Catarino, na novela Jardins Proibidos, da TVI. Seguiu-se Amor Maior, da SIC, ainda em exibição.

Em 2016 passou também a integrar o Grupo de Teatro Infantil Animarte, tendo protagonizado os espetáculos Annie – O Musical e A Princesinha, no Centro Cultural da Malaposta.

A par da representação, Beatriz também pratica desporto, nomeadamente Ginástica Acrobática, tendo conquistado o terceiro lugar de pares no Campeonato do Mundo da Modalidade, em 2015.

Após vencer o Globo de Ouro, Beatriz Frazão voltou a destacar-se noutros projetos, nomeadamente na novela Vidas Opostas, também da SIC, e no ano passado venceu na categoria Best Young Actrress, pelo papel em Canção de Embalar.