Os vestidos mais teatrais da XXIII Gala dos Globos de Ouro

Como é habitual em noite de Globos de Ouro, a passadeira vermelha é um dos momentos altos da cerimónia.

Há quem opte por visuais mais sóbrios e há quem decida arriscar com looks exuberantes e ecléticos, com cores chamativas e pormenores que fazem a toda a diferença.

Cláudia Vieira, Inês Castel Branco e Sara Matos foram alguns desses exemplos que, na XXIII Gala dos Globos de Ouro decidiram arriscar com looks teatrais que não passaram despercebidos.

