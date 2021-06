Bárbara Guimarães reciclou vestido nos Globos de Ouro

Como apresentadora ou como convidada, Bárbara Guimarães é presença assídua nos Globos de Ouro e, em 2018, decidiu reciclar um vestido para a cerimónia.

A apresentadora confessou a Sofia Fernandes a origem do seu outfit para a XXIII gala, "Tenho um armário que estava um bocadinho adormecido e encontrei este vestido", começou por dizer.

