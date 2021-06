Os looks mais invulgares dos Globos de Ouro

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Antes de qualquer gala dos Globos de Ouro, o momento mais esperado da noite centra-se na passadeira vermelha da cerimónia.

São dezenas as celebridades das mais diversas áreas que desfilam na red carpet e mostram os looks escolhidos para a noite mais glamorosa do ano.

Mariama, Cláudia Vieira, Inês Castel-Branco e Conan Osíris são só algumas das caras conhecidas que surpreenderam com os seus visuais ao longo dos anos. Vestidos exuberantes, invulgares e até polémicos.

Espreite a galeria em cima e veja alguns dos looks que deram que falar nos Globos de Ouro.