Vem aí a 25.ª gala dos Globos de Ouro

Depois de uma interrupção motivada pela pandemia do Covid-19, a SIC volta a organizar os Globos de Ouro. A 25.ª edição da Gala do Ano realiza-se no próximo dia 3 de outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os Globos de Ouro têm como objetivo premiar personalidades e projetos portugueses, que se destacaram no entretenimento, nas artes e no espetáculo, a exercer a sua atividade em Portugal ou no estrangeiro.

A 25.ª Gala premeia as personalidades e os projetos ocorridos no período temporal entre dia 01-04-2019 e 01-04-2021, se destacaram nas seguintes categorias e subcategorias:

CINEMA

Melhor Atriz

Melhor Ator

Melhor Filme

Prémio Especial 25 anos

ENTRETENIMENTO

Personalidade do Ano

Personalidade do ano Digital

Prémio Especial 25 anos

HUMOR

Personalidade do Ano

Prémio Especial 25 anos

FICÇÃO

Melhor Ator

Melhor Atriz

Melhor Projeto

Prémio Especial 25 anos

MODA

Personalidade do Ano

Prémio Especial 25 anos

MÚSICA

Melhor Intérprete

Melhor Atuação

Melhor Música

Prémio Especial 25 anos

TEATRO

Melhor Atriz

Melhor Ator

Melhor Peça/Espetáculo

Prémio Especial 25 anos

PRÉMIO REVELAÇÃO

PRÉMIO MÉRITO E EXCELÊNCIA

