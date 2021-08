Quem é RicFazeres, o youtuber apaixonado por videojogos que está nomeado para os Globos de Ouro

João Ferreira

Ricardo Fernandes, mais conhecido por RicFazeres, está nomeado para os Globos de Ouro, na categoria de ‘Personalidade do Ano – Digital’, juntamente com alguns "pesos pesados". Eles são: Bruno Nogueira, Carlos Coutinho Vilhena, Mariana Cabral e Rui Unas. Mas engane-se se pensa que é apenas mais um youtuber. Na verdade, Ricardo é um fenómeno nacional no universo dos videojogos e até já sofreu um ataque informático em 2020.

Considerado o criador de conteúdos de gaming mais popular em Portugal, Ricardo tem uma vasta experiência: joga há mais de 30 anos. Neste momento, tem 42 anos. No entanto, a vida de Ricardo nem sempre esteve associada ao digital. Enquanto trabalhava de dia no Metropolitano de Lisboa, à noite era youtuber. Criou o seu canal em 2012 e desde então nunca mais parou.

Tem mais de 7000 vídeos publicados na sua conta e está quase a bater o milhão de seguidores. Hoje, dedica-se apenas e exclusivamente à produção de conteúdos no Youtube, que ainda considera como um hobby. É caso para dizer: Quem corre por gosto, não cansa!