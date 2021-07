Sharam Diniz: De modelo a repórter na gala dos Globos de Ouro

Sharam Diniz foi uma das repórteres da última gala dos Globos de Ouro. Juntamente com a atriz Débora Monteiro e a apresentadora do Fama Show, a modelo fez entrevista na passadeira vermelha, mostrando o look das famosas em primeira mão.

Recorde uma entrevista de Sharam Diniz a Carolina Patrocínio, no programa What’s Up, da SIC Mulher, na qual esta conta como foi a sua vida em Nova Iorque e recorda os primeiros passos como modelo. "A rejeição foi algo com que eu não soube lidar durante muito anos", explica. Veja o vídeo!