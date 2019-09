Assista de camarote à Gala dos Globos de Ouro

Só poderão participar no passatempo “DESAFIO CAMAROTE DE OURO” cidadãos residentes em Portugal, maiores de 18 (dezoito) anos, possuidores de conta pública no Instagram.

Não poderão participar no concurso todos aqueles que se encontrem em condições de beneficiar ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o concurso, bem como todos aqueles que se encontram em condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo.

Não poderão ainda participar no concurso os trabalhadores, estagiários e colaboradores do Grupo Impresa.

