Cunegundes (Elizabeth Savala) é esposa de Quinzinho (Ary Fontoura), e são donos de uma fazenda, no interior de São Paulo.

A família que "adotou" Candinho no passado é um tanto barulhenta no presente. Cunegundes não cansa de dar ordens ao marido, Quinzinho, que por sua vez insiste em querer mostrar que a última palavra é sempre a dele. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Cunegundes sempre convence Quinzinho em tudo! Esses dois caipiras querem a todo custo casar as filhas, Filomena e Mafalda, sendo que a segunda é um pouco desengonçada e tem dificuldades para achar um partidão.

Fonte: Globo