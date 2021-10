Cheesecake de Maçã e Canela

INGREDIENTES:

200 gr de bolacha Maria

150 gr de manteiga

400 ml de natas

200 gr de açúcar

175 gr de queijo creme

5 folhas de gelatina

3 maçãs

3 colheres de sopa de açúcar

1 limão

1 pau de canela

MODO DE PREPARAÇÃO:



1 - Comece por triturar o bolacha até ficar granulada e derreter a manteiga. Misture ambos os ingredientes e coloque numa forma de fundo amovível. Aperte bem de forma a fazer a base do cheesecake. Reserve no frigorífico por alguns minutos.

2 - Bata 400 ml de natas até ficarem bem firmes. Junte 200 gr de açúcar e continue a bater. Adicione o queijo creme, sem parar. Passe as folhas de gelatina por água fria para que inchem e em seguida coloque com um bocadinho de água quente até que as folhas derretam, junta ao preparado anterior e misture bem. Coloque o creme por cima da base de bolacha e leve ao frigorífico até solidificar.

3 - Coloque as maçãs portadas aos cubos num tacho com o açúcar, a canela e o sumo de limão. Deixe que a maçã cozinhe em lume brando durante cerca de 30 minutos e vá mexendo sempre bem. Deixe arrefecer antes de servir.

4 - No momento de servir, coloque o preparado de maçã por cima do cheesecake e delicie-se.