Salada de massa com pesto de noz e Tarte de amêndoa

Salada de Massa com Pesto de Noz

INGREDIENTES:

2 cháv. de massa macarronete cozida

2 cháv. de ervilhas cozidas

200 g de cogumelos Portobello

2 dentes de alho

½ pimento vermelho

10 tomates-cherry

10 azeitonas

1 fio de azeite

sal q. b.

orégãos, manjericão e pimenta preta q. b.

1 cháv. de folhas tenras de rúcula

1 limão para servir

Pesto de Noz:

½ cháv. de nozes

1 dente de alho

6 folhas de manjericão

2 pezinhos de salsa

1 pitada de sal

4 a 6 c. sopa de azeite

¹/³ cháv. de água fria

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Reserve as massas e as ervilhas cozidas. Lamine os cogumelos, pique o alho e corte o pimento em tirinhas e o tomate em quartos; descaroce as azeitonas.

2. Leve ao lume uma frigideira com um fio de azeite e salteie os cogumelos com o alho e o pimento por cerca de 5 minutos ou até os cogumelos murcharem; tempere com sal, orégãos, manjericão e pimenta preta. Deixe arrefecer.

3. Prepare o pesto. Deite num copo as nozes, o alho, as folhas de manjericão, a salsa, o sal, o azeite e a água e triture até obter um creme fluído.

4. Num prato ou numa taça de servir, disponha as massas, as ervilhas, a mistura dos cogumelos, o tomate, as azeitonas e as folhas de rúcula. Antes de servir, envolva o pesto e polvilhe com orégãos.

NOTA: Escolha massa macarronete sem glúten para uma refeição isenta de glúten. A adição de água no molho torna-o mais leve e com menor teor de gordura e calorias; pode conservá-lo no frigorífico até 3 dias.

Tarte de amêndoa

INGREDIENTES:

100 g de amêndoa laminada ou palitada

250 g de amêndoa sem pele ou ralada

1 c. sopa de linhaça moída

1 c. sopa de sementes de chia

4 c. sopa de água quente

4 c. sopa de manteiga vegetal ou azeite

1 cháv. de açúcar mascavado

1 cháv. de farinha de trigo

1 pitada de sal fino

1 c. chá de canela em pó

2 c. chá de fermento em pó

1 limão (raspa)

1 c. sopa de xarope de agave (opcional para decorar)

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Reserve a amêndoa laminada ou palitada. Triture as amêndoas (inteiras e sem pele) no processador até obter uma farinha fina.

2. Numa taça, misture a linhaça e as sementes de chia com a água quente e bata energicamente até formar uma goma. Junte a manteiga, o leite, o açúcar, a farinha, a amêndoa ralada, o sal, a canela, o fermento e a raspa de limão, batendo entre cada adição.

3. Unte uma tarteira (de 22 cm), verta a massa e disponha por cima a amêndoa laminada ou palitada.

4. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos (verifique a cozedura espetando no centro da tarte um palito, que deverá sair seco). Deixe arrefecer e desenforme. Se desejar um acabamento brilhante, deite o xarope de agave em fio no topo.

NOTA: Pode usar amêndoa com pele (a tarte ficará mais acastanhada)