Luís Filipe Reis atua no palco do 'Estamos em Casa'. Joana Feller e Bruna de Sousa apresentam "D'Encher o Coração", um livro feito por avós, para netos. Débora Monteiro partilha a sua experiência com os tratamentos de fertilidade com o doutor Miguel Tuna. E termina esta parte com uma grande surpresa, a apresentadora é surpreendida com pedido de casamento em direto.