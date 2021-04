mais sobre

Diogo Areosa deixa dicas de viagem para descobrir Portugal; Frederico Pessanha fala sobre a 'Endemic Azores, um roteiro que promove o turismo na Ilha do Faial, Açores; Bárbara Jordão apresenta "Sopa da Floresta", um livro que pretende incuitr nas crianças o gosto pela alimentação saudável; Magda Ferro e Mónica Franco falam sobre o 'Movimento Bloom'; Miguel Amorim também se junta à conversa e fala sobre a sua experiência na série "The One".