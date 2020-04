"Subiu muito o número de pessoas que vêm buscar refeição mas felizmente subiram muito as ofertas. São autênticos milagres!"

mais sobre

Teresa e Isabel Ponte criaram o 'Porto Solidário', que entrega bens alimentares a quem mais precisa. Além disso, colaboram com a 'Porta Solidária', um projeto da Igreja Senhora da Conceição e do padre Rubens Marques. Toda a ajuda é benvida tendo em conta que, com a chegada da pandemia, o número de refeições que servem passou de 160 para 400.