Neste lar, os idosos recebem visitas dos familiares à varanda: "É bom ela sentir que não está só"

Para atenuar as saudades e o afastamento da família, os utentes do Lar de Idosos da ‘Casa do Povo de Ribeira do Neiva’ em Vila Verde, Braga, têm recebido visitas de forma diferente. "Sempre que algum idoso recebe a visita de um familiar fica muito menos ansioso", garante a diretora, Manuela Soares.