A quarentena mudou a vida de todos e o mundo, tal como conhecemos, nunca mais será igual.

Se nos centros hospitalares se vive a azáfama de salvar vidas, por outro lado, em nossas casas, estamos isolados e muitas vezes impedidos de ver filhos, pais e netos, tocar nos nossos; estamos privados de um simples beijo ou abraço e custa, mesmo sabendo que é para nossa segurança e que hoje, este afastamento é uma prova de amor.

Em vários momentos Portugal já deu provas do seu espírito solidário e face a esta ameaça real, que é a maior do nosso tempo, têm surgido movimentos de entreajuda em todos os cantos do país.

Há quem aprenda a fazer máscaras ou esteja a desenvolver viseiras de forma inovadora. Há pessoas que vão ao supermercado por aqueles que, pela idade ou condição física, estão mais vulneráveis à exposição. Existe quem se dedique a fazer companhia do outro lado da rua a quem tem como única companhia a janela com as ruas desertas.

ESTAMOS AQUI dá a conhecer essas pessoas, heróis sem bata que não baixaram os braços, que de forma voluntária ajudam a comunidade, que procuram contribuir para minimizar o isolamento e o sofrimento dos mais desprotegidos e expostos.

ESTAMOS AQUI segue os protagonistas destas histórias e valoriza o espírito de solidariedade que se espalhou pelo país, porque um pequeno gesto faz toda a diferença.

Porque nunca, como hoje, foi tão necessária a ajuda de todos.

Porque nunca, como hoje, as pessoas precisaram tanto umas das outras.

Porque nunca, como hoje, merecem ser valorizados todos os que contribuem para nos aproximar, quando estamos e nos sentimos tão longe uns dos outros.

Por tudo isto e muito mais ESTAMOS AQUI, sobretudo para dizer OBRIGADO!