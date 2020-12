A Série

Esperança, é uma carismática viúva octogenária que vive e “resiste” num muito cobiçado segundo andar de um prédio, no Bairro do Castelo, em Lisboa. Após um “inesperado acidente” com o senhorio, a agora arguida tem também que lidar com o seu filho e a ambiciosa nora, que juntos conjuram para que a viúva aceite um suposto "acordo financeiro” e abandone a sua casa de uma vida. Esperança vai revelar a verdadeira fibra de que é feita

A Esperança

Esperança, vive sozinha com Baltazar, um gato, e é viúva de Artur Lino de Albuquerque, um Capitão do Exército das Avenidas Novas com quem teve dois filhos, um deles ainda é vivo e chama-se Artur, casado com Leonor, uma enfermeira de Benfica com quem teve Rodrigo, o único filho, neto adolescente de Esperança. Hermínia, é a melhor amiga, uma octogenária que foi empurrada para um T1 na Pontinha pela especulação imobiliária. Mas a sua mais fiel companheira é Paulina, uma Angolana de fibra que é mãe da adolescente Joyce, afilhada de Esperança. Um dos quartos da casa vai ser alugado pela sobrinha Joana, filha da sua irmã Eunice. A jovem vem para Lisboa para trabalhar na Câmara Municipal, e acaba por se tornar a advogada da avó nas muitas confusões que se avizinham.

É a única residente original do prédio de quatro andares no bairro do Castelo, prédio esse que ambiciona viver em exclusivo do turismo. Mas após um “inesperado acidente” com Sérgio, o administrador do prédio e sobrinho do proprietário, a octogenária agora constituída arguida, terá que lidar com o seu filho e a ambiciosa nora, que juntos conjuram para que ela aceite um suposto "acordo financeiro” e abandone a sua casa de uma vida.