Esperança - Episódio 9: As Figurantes

Na igreja do bairro decorre um casting, procuram figurantes para um filme Português. Esperança e Hermínia tentam a sua sorte e acabam por ser escolhidas para filmar no Castelo de São Jorge a história do “Cerco de Lisboa”, onde Afonso Henriques, Martim Moniz e Teresa Afonso são interpretados pelos atores Ivo Canelas, Joana de Verona e Cristóvão Campos, o realizador é António Pedro Vasconcelos.