Esperança - Episódio 2: A hóspede

A chegada da “Hóspede”, a sobrinha Joana, anima Esperança, mas agita o filho Artur e a nora Leonor que passam a rondar para perceber o que se passa na tentativa que ajudar a concluir o negócio com o senhorio. Os problemas no prédio não param de surgir.

O Filho e a Nora continuam convictos de que Esperança ficará melhor noutro lugar e fazem-lhe novas propostas. Quem também se volta a aproximar é António, o Senhorio, que apesar de conseguir retirar a queixa não é assim tão bem-recebido por Esperança.

As tentativas de expulsar Esperança continuam e a noite de passagem de ano acaba com um incêndio no prédio do Castelo.