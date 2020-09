"Nunca fiz nenhuma cena do género mas acho que me saí muito bem porque o Jaquinzinho do Toni está cá fora"

Vânia deu à luz durante as gravações do videoclip no Mercado e Nazaré ajudou a fazer o parto. "O Ismael não ficou muito contente", confessa Tiago Aldeia.