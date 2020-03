Fomos ver as aulas de 'pole dance' de Luciana Abreu: "As noites no Carrossel vão ser ainda mais quentes"

Vídeos Mais sobre E-Especial Fomos ver as aulas de 'pole dance' de Luciana Abreu: "As noites no Carrossel vão ser ainda mais quentes" mais sobre A atriz está a ter esta formação para a ajudar com a sua personagem, em 'Terra Brava': "A Tina veio desinquietar-me".