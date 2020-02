mais sobre

'Isto é gozar com quem trabalha' é o novo programa da SIC a estrear no dia 1 de março. Além do humorista, também fazem parte da equipa José Diogo Quintela, Miguel Góis, Cláudio Almeida, Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca e Joana Marques.