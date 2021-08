Destaques de agosto na Opto

NA PORTA AO LADO: AMOR

21 agosto | Drama

SIC Filmes | EXCLUSIVO OPTO

Com a pandemia, Marta descobre que o companheiro que idealizava é, afinal, violento. Presa no apartamento com o agressor, tem de escolher entre a sua segurança e a do filho e o fim de uma vida aparentemente perfeita. Será uma vizinha desconhecida que precipitará todas as decisões.

“Na Porta ao Lado: Amor” é a segunda estreia de três SIC Filmes, exclusivos Opto sobre violência doméstica, escritos e realizados por mulheres.

Realizado por Rita Nunes, escrito por Filipa Martins

Com: Cláudia Vieira, Marco D’Almeida, Cleia Almeida, Santiago

Séries de comédia

EXCLUSIVAS – Séries de comédia | 6 agosto

PARA RIR EM FAMÍLIA

Dr. Ken

2015 | T1 – 22 eps. / T2 22 eps.

Um médico frustrado tenta conciliar a carreira, o casamento e a família.

Kevin Can Wait

2016 | T1 – 24 eps. / T2 24 eps.

Um polícia recém-reformado lida com os desafios de tornar-se um pai de família doméstico.

Cinema

Cinema brasileiro de referência com nomes sonantes como Fábio Porchat, Andrea Beltrão e Danton Mello

Comédia e Ação | 13 de agosto

Patrões Fora - Temporada de verão

Entretenimento SIC | Sitcom – Novos episódios

Patrões Fora, dia santo na... casa! A família da empregada Odete mudou-se de armas e bagagens. É um fim de semana à patrão. Só há um problema... a cusca da vizinha pode estragar a festa.

Documentários

Duas princesas de realezas distintas, a princesa do POP e a princesa do povo, ambas aprisionadas pelas consequências da fama e do estatuto.

Britney Spears : A Luta pela Liberdade

2021 | 10-ago

Na sequência de uma série de eventos dramáticos, a pop star Britney Spears vê o destino fora do seu controlo quando fica impossibilitada pelo tribunal, em 2008, de tomar as suas próprias decisões.

Ser mãe novamente, casar ou medidas financeiras estão sob a alçada do seu pai.

O movimento #FreeBritney ganhou força e expressão nos palcos mundiais e tenta com que a princesa da pop vença a sua luta pela liberdade.

Diana: A Criação de um ícone

2021 | 3 Partes | 27-ago

Como se transformou Diana de uma tímida noiva para uma sofisticada princesa, cujo estilo era copiado nas passerelles e na rua?

Neste documentário em três partes, analisamos pormenorizadamente a evolução do estilo de Diana ao longo da décadas: desde o enquadramento nos anos ’70, passando pelos ’80, onde se torna uma princesa pop, até aos anos ’90, altura em que encontrou a sua voz.