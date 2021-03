Peter Rabbit - ESTREIA

Título original: Peter Rabbit

Ano: 2018

Peter Rabbit é um coelho encantador que, para além da particularidade de vestir um casaco azul e não usar calças, diverte-se a arreliar o Sr. McGregor, o dono da quinta onde vive. Na companhia dos seus amigos mais próximos, passa a maior parte do tempo a comer os vegetais da horta e as flores do jardim. Claro que nada disso ajuda ao relacionamento entre os animais e o velho senhor. Mas as coisas ganham novas proporções quando o Sr. McGregor morre tragicamente de um ataque cardíaco e o seu sobrinho, Thomas, seu único herdeiro, chega de Londres determinado a apropriar-se da quinta. Quando nada parece poder piorar, Thomas apaixona-se por Bea, a vizinha por quem Peter Rabbit toda a vida teve um fraquinho. Entre os dois surge assim uma rivalidade que parece crescer a cada dia…