Juntos Para Sempre - ESTREIA

Título original: A Dog’s Journey

Ano: 2019

Ao longo de múltiplas encarnações, a alma canina de Bailey cruzou-se com várias pessoas e o seu nome foi-se alterando a cada nova existência. O primeiro dono de que se recorda é Ethan, um rapazinho com quem teve uma ligação muito especial e que teve a sorte de reencontrar anos mais tarde. O tempo passou e Ethan é agora avô de Clarity, uma menina doce que ilumina a vida de todos à sua volta. Quando a mãe dela a leva para longe do resto da família, Ethan faz um pedido ao seu grande amigo de quatro patas: que nas suas próximas vidas encontre uma forma de descobrir a pequena Clarity, de a acompanhar e de a ajudar a crescer feliz.