(12AP)

Conta Comigo

Título Original: Stand by Me

Ano: 1986

De: Rob Reiner

Com: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland

Género: Aventura, Drama

Gordie Lachance é um escritor que recorda um acontecimento pessoal no verão de 1959, quando tinha 12 anos. Após Ray Brower ser morto acidentalmente, Gordie e os seus três amigos da cidade de Oregon, Chris, Teddy e Vern, decidem procurar o corpo juntos. O que não imaginavam era que uma simples aventura iria marcar para sempre as suas vidas...