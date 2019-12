All I Want For Christmas is You - ESTREIA

8h00

(Todos)

All I Want For Christmas is You

De: Guy Vasilovich

Género: Animação

Quando a jovem Mariah (Breanna Yde) vê um cachorrinho querido chamado "Princess" na loja de animais, de repente ela sabe exatamente o que quer para o Natal. Antes que seu desejo de Natal se torne realidade, ela deve provar que pode cuidar do cachorro de seu tio, Jack, um patife desajeitado; de fato, o pior cachorro do condado!

Baseado na canção icónica de Natal e no popular livro ilustrado de mesmo nome, All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, com a música e a narração de Mariah, será o favorito da família nos próximos anos.