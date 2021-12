Um Ritmo Perfeito 3 - ESTREIA

Título Original: Pitch Perfect 3

De: Trish Sie

Com: Anna Kendrick, Brittany Snow, Elizabeth Banks, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson, Ruby Rose

Género: Musical

Desde que terminaram a Universidade que as Barden Bellas, vencedoras do ICCA (International Championship of Collegiate a Cappella), não fazem nenhuma aparição pública. Agora, cada uma das raparigas tenta encontrar o seu lugar no “mundo real”, esforçando-se por sobreviver com o pouco que ganha com os seus empregos medíocres. É então que, depois de uma noite de copos, decidem inscrever-se no USO Tour, uma tournée de concertos cuja finalidade é animar as tropas norte-americanas instaladas por toda a Europa. Mas o maior problema para as Bella será competir com grupos que, para além da sua inegável qualidade, não se restringem a fazer música “a cappella”…