O Filme Lego 2 - ESTREIA

Título original: The Lego Movie 2: The Second Part

De: Mike Mitchell, Trisha Gum

Com: Jason Momoa, Margot Robbie, Alison Brie

Género: Animação, Comédia

Cinco depois dos eventos do primeiro filme, os habitantes da cidade deparam-se com uma nova ameaça: uma invasão alienígena, que deixa um rasto de destruição! Quando um novo ataque captura Lucy, a sua melhor amiga, Emmet vê-se forçado a arranjar uma nave para salvá-la. Pelo caminho, vai fazer novos amigos que terão um papel importantíssimo na salvação de Lucy e do universo Lego tal como sempre o conhecemos.

Com realização de Mike Mitchell ("Gigolo Profissional", "Shrek Para Sempre", "Alvin e os Esquilos 3: Naufragados"), uma comédia de animação computadorizada com personagens inspiradas nas construções da marca Lego. Na versão original, as vozes pertencem a Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish, Maya Rudolph, Will Ferrell e Channing Tatum. Já a versão dobrada em português conta com Jorge Corrula, Vera Kolodzig, Pedro Bargado, Mariama Barbosa, Nuno Markl, Mariama Barbosa, Ana Vieira e Vítor Norte, entre outros.