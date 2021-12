Deadpool 2 - ESTREIA

Título original: Deadpool 2

De: David Leitch

Com: Morena Baccarin, T.J. Miller, Josh Brolin, Ryan Reynolds, Bill Skarsgard

Género: Comédia, Aventura

Wade Wilson, ex-militar e mercenário, é diagnosticado com cancro. Quando percebe que tem os dias contados, aceita o desafio para uma experiência científica arriscada que lhe causa uma alteração genética no seu organismo e lhe promete a cura para a doença. Depois da intervenção, regressa como Deadpool, um anti-herói quase indestrutível com superpoderes de cicatrização e um sentido de humor característico. Wade forma a X-Force, uma equipa de heróis invulgares para impedir que Cable, um super-soldado, assassine um jovem mutante, e salvar o universo da destruição total.