Valerian e a Cidade dos Mil Planetas - ESTREIA

Título original: Valerian and the City of a Thousand Planets

Direção: Luc Besson

Elenco: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen

Género: Ficção Científica, Aventura, Ação, Fantasia

No século XXVII, Valerian é um agente e viajante do tempo e do espaço. Luta ao lado de Laureline, por quem é apaixonado, em defesa da Terra e dos seus planetas aliados, continuamente atacadas por bandidos intergaláticos. Ao chegarem ao planeta Alpha, os agentes confrontam-se com uma operação comandada por grandes forças que tem como principal objetivo destruir os sonhos e as vidas de 17 milhões de habitantes do planeta.