Dia de Surf

Título original: Surf’s up

Ano: 2018

(Versão Portuguesa)

Sinopse: Uma comédia de animação que mostra os bastidores do emocionante mundo do surf de competição. O pinguim Cody Maverick é uma jovem promessa da modalidade que está a iniciar o seu primeiro ano no circuito profissional. Seguido por uma equipa de filmagens que irá documentar as suas provas, Cody deixa a sua família na Antártida e viaja para a ilha Pen Gu. Durante o caminho, Cody conhece o louco surfista Chicken Joe, o famoso promotor Reggie Belafonte, o caça-talentos Mikey Abramowitz e a divertida salva-vidas Lani Allikai e todos reconhecem a paixão de Cody pelo surf. O pinguim acredita que as vitórias lhe trarão admiração e respeito. Mas acaba por descobrir que o verdadeiro vencedor nem sempre é aquele que termina em primeiro lugar. Na versão dobrada em português, Tiago Castro, António Feio, Filipe Duarte e Fernando Luís dão voz às personagens